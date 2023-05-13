Чавушоглу призвал Кылычдароглу доказать утверждения о "вмешательстве" РФ в выборы

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал генсека Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу привести доказательства своих утверждений о некоем «вмешательстве» России в выборные процессы в Турции, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

«Прежде чем говорить о некоем «вмешательстве», Кылычдароглу нужно предъявить четкие обоснования, документы или материалы», - отметил глава турецкой дипломатии.

По его словам, кандидату в президенты от «Союза нации» нужно было в первую очередь выступить с призывом к отказу от любой формы вмешательства в выборные процессы в Турции.

Чавушоглу уверен, что, осознав проигрыш на предстоящих выборах, оппозиционный политик «пытается манипулировать общественным мнением». «Они [сторонники Кылычдароглу] уже сегодня готовят оправдания своего будущего провала, и используют методы, которые им подсказывают на Западе», - сказал он.

Чавушоглу привлек внимание к реакции российских властей на нападки лидера РНП, где отвергли слова Кылычдароглу. «Еще в приезд [главы МИД РФ] Сергея Лаврова в Анкару, был озвучен аналогичный по сути вопрос. Глава МИД РФ тогда ответил на это, что Москва никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборные процессы [в Турции]», - напомнил он.