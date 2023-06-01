Эрдоган пригласил премьер-министра Венгрии на свою инаугурацию

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием еще на один пятилетний срок и получил от него приглашение на церемонию инаугурации, которая состоится в субботу, 3 июня, передает Trend.

Виктор Орбан, поздравив Эрдогана с победой на выборах, отметил, что решение турецкого электората и стабильность Турции являются хорошей новостью для всей Европы, поскольку континент сталкивается со многими вызовами в области безопасности, и в связи с этим существует потребность в сильной и надежной Турции.

Эрдоган поблагодарил своего собеседника за поздравления, выразил готовность к дальнейшему развитию венгерско-турецких отношений.