Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Эрдоган пригласил премьер-министра Венгрии на свою инаугурацию

Турция Материалы 1 июня 2023 01:50 (UTC +04:00)
Эрдоган пригласил премьер-министра Венгрии на свою инаугурацию

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием еще на один пятилетний срок и получил от него приглашение на церемонию инаугурации, которая состоится в субботу, 3 июня, передает Trend.

Виктор Орбан, поздравив Эрдогана с победой на выборах, отметил, что решение турецкого электората и стабильность Турции являются хорошей новостью для всей Европы, поскольку континент сталкивается со многими вызовами в области безопасности, и в связи с этим существует потребность в сильной и надежной Турции.

Эрдоган поблагодарил своего собеседника за поздравления, выразил готовность к дальнейшему развитию венгерско-турецких отношений.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости