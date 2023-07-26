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Министр энергетики Турции обсудил проект АЭС "Аккую" с главой компании "Росатом"

Турция Материалы 26 июля 2023 06:14 (UTC +04:00)
Министр энергетики Турции обсудил проект АЭС "Аккую" с главой компании "Росатом"

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Во вторник в Анкаре состоялась встреча между министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром, и главой российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, на которой обсуждались вопросы, связанные с реализацией проекта первой атомной электростанции "Аккую" в Турции.

Об этом говорится в публикации министра на странице в Twitter, передает Trend.

На встрече было оценено текущее состояние проекта АЭС "Аккую", которая займет важное место в энергетической системе Турции в качестве станции нового поколения.

Строительство АЭС "Аккую" осуществляется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, подписанного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года.

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