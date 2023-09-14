МИД Турции осудил доклад Европарламента

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции выразило недовольство в связи с докладом Европарламента за 2022 год по Турции, опубликованного 13 сентября, говорится в заявлении МИД, передает Trend.

В заявлении МИД подчеркивается, что данный доклад основан на дезинформации, распространяемой кругами, негативно настроенными по отношению к Турции. В нем также высказываются несправедливые обвинения и предрассудки. Министерство считает, что этот доклад отражает недостаточно глубокий и стратегический подход Европарламента как к отношениям с Турцией, так и к будущему Европейского союза.

В заявлении также подчеркивается, что было продемонстрировано, что Европарламент придерживается популистской политики и далек от разработки правильного стратегического подхода к ЕС и региону.

МИД также считает, что в настоящее время, когда существует возможность для улучшения отношений между Турцией и Европейским союзом, шаги, предпринимаемые Европарламентом, являются неразумными и не способствуют переговорам относительно членства Турции в Евросоюзе.