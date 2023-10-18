БАКУ /Trend/ – В Турции будет объявлен 3-дневный траур в связи с событиями в Газе.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили турецкие СМИ.

Согласно информации, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Озлем Зенгин заявил, что распоряжением Президента будет объявлен 3-дневный траур в связи с жертвами бомбардировки больницы Аль-Эхли в Газе, повлекшей гибель 500 человек.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 400 человек, более 3 300 получили ранения.