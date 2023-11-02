Через аэропорты Стамбула перевезено более 2,2 млн тонн грузов

БАКУ /Trend/ - За первые 9 месяцев текущего года через аэропорты Стамбула было перевезено 2 257 451 тонн грузов, передает Trend.

Из этого объема 276 572 тонн грузов перевезено на внутреннем направлении, а 1 980 879 тонн на международном.

Соответствующий показатель за аналогичный период 2022 года составил 2 324 694 тонн.

Количество коммерческих рейсов в аэропортах Стамбула продолжает расти с начала текущего года. В период с января по сентябрь 2023 года из аэропорта "Стамбул" было выполнено 373 951 коммерческий рейс, включая 95 767 внутренних и 278 184 международных рейсов. За аналогичный период прошлого года в этом аэропорту было выполнено 306 324 коммерческих рейса.

В период с января по сентябрь 2023 года из международного аэропорта "Сабиха Гекчен" было выполнено 77 555 внутренних и 88 092 международных коммерческих рейса.

В общей сложности за рассматриваемый период было совершено 165 647 коммерческих рейсов из воздушной гавани. За аналогичный период прошлого года количество коммерческих рейсов, организованных в этом аэропорту, составило 145 101.