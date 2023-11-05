Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

В результате схода селей в Турции погибли два человека

Турция Материалы 5 ноября 2023 10:32 (UTC +04:00)
В результате схода селей в Турции погибли два человека

Читайте Trend в

Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Два человека погибли в результате схода селей в провинции Айдын в Турции, передает Trend.

Согласно информации, ливневые дожди, начавшиеся прошлой ночью, вызвали наводнения в районах Соке, Кочарлы, Карпузлу и Чине.

Сообщается, что в результате инцидента два человека пропали без вести. Их поиски продолжаются.

Губернатор провинции Айдын Якуп Джанболат сообщил, что к пострадавшим от наводнения районах были привлечены сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD), жандармерия и сотрудники полиции.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости