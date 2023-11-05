В результате схода селей в Турции погибли два человека

БАКУ /Trend/ - Два человека погибли в результате схода селей в провинции Айдын в Турции, передает Trend.

Согласно информации, ливневые дожди, начавшиеся прошлой ночью, вызвали наводнения в районах Соке, Кочарлы, Карпузлу и Чине.

Сообщается, что в результате инцидента два человека пропали без вести. Их поиски продолжаются.

Губернатор провинции Айдын Якуп Джанболат сообщил, что к пострадавшим от наводнения районах были привлечены сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD), жандармерия и сотрудники полиции.