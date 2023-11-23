В Стамбуле проходит "Неделя инноваций Турции" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - "Неделя инноваций Турции" проходит в конференц-центре "Халич" в Стамбуле при координации Ассамблеи экспортеров Турции (TİM).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на TurkicWorld, мероприятие собрало молодых предпринимателей, технологических лидеров, представителей делового мира.

Согласно информации, на "Неделе инноваций Турции" будут обсуждены 10 мегапроектов.

На конференциях и панелях "Недели" обсуждается множество важных тем - от возобновляемых источников энергии до пищевых и сельскохозяйственных технологий, от будущего здравоохранения и образования до искусственного интеллекта и финансовых технологий.

Председатель TİM Мустафа Гюльтепе отметил, что Ассамблея экспортеров Турции внесла значительный вклад в международную торговлю страны.

"Мы стремимся включить Турцию в топ-10 стран по экспорту. В эпоху высоких технологий, НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), дизайна, брендинга TİM хочет сделать применение инноваций образом жизни, особенно для нашей молодежи", - сказал он.

Кроме того, темы мероприятия включают в себя устойчивость и "зеленые" инновации, искусственный интеллект и автоматизацию, технологии здравоохранения, космические исследования, производство продуктов питания и сельское хозяйство, образование, транспортные технологии и коммерческую логистику, кибербезопасность и киберзащиту, технологии возобновляемых источников энергии и финтех.

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