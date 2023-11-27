Названо количество объектов недвижимости, приобретенных гражданами России в Турции

БАКУ /Trend/ - С января по октябрь 2023 года граждане России приобрели в Турции 9 тысяч 396 объектов недвижимости, что на 1 938 объектов меньше, чем за тот же период прошлого года.

Как передает в понедельник Trend, об этом TurkicWorld сообщили в Государственном органе земельного кадастра и купли-продажи недвижимости Турции.

Согласно информации, в октябре этого года граждане России приобрели в Турции 103 объекта недвижимости, что на 97 объектов меньше, чем в октябре 2022 года.

Отметим, что в октябре 2023 года количество приобретенных в Турции квартир составило 93 тысячи 761, что на 8,7 процента меньше, чем в октябре 2022 года.

Согласно информации, в январе-октябре 2023 года в Турции было приобретено 993 тысячи 835 квартир.

"Эти показатели на 14,3 процента ниже, чем за тот же период 2022 года", - говорится в сообщении.

В октябре 2023 года в Турции иностранным гражданам было продано 2 тысячи 535 квартир, что на 52,9 процента меньше, чем за тот же период 2022 года.

В январе-октябре текущего года иностранные граждане приобрели в Турции 30 тысяч 599 квартир, что на 44,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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