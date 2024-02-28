Назван объем экспорта мебели из Турции в Грузию

БАКУ /Trend/ - В январе 2024 года турецкий экспорт мебели, бумаги и продукции из древесины в Грузию вырос на 11,3 процента по сравнению с тем же месяцем 2023 года и составил 15,1 миллиона долларов.

Об этом сказали TurkicWorld в министерстве торговли Турции, сообщает Trend.

В министерстве также сообщили, что за последние 12 месяцев (январь 2023-январь 2024) Турция экспортировала мебели, бумаги и продукции из древесины на сумму 8 миллиардов долларов.

Отметим, что в январе-декабре 2023 года турецкий экспорт мебели, бумаги и продукции из древесины вырос на 8 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года и составил 12,4 миллиарда долларов.

В декабре 2023 года Турция экспортировала мебели, бумаги и продукции из древесины на сумму 1,5 миллиарда долларов, что на 1,1 процента больше, чем в декабре 2022 года.