Эрдоган заявил, что выборы 31 марта станут для него последними

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта будут для него последними согласно действующему законодательству, передает Trend.

"Для меня это финал. Эти выборы - мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. По итогам произойдет передача дел моим братьям, которые придут после меня", - отметил Эрдоган.

В 2023 году Эрдоган победил на президентских выборах во втором туре, набрав 52,18% голосов, в то время как его соперник Кемаль Кылычдароглу получил 47,82%. Явка составила 85,71%. По результатам выборов Эрдоган получил право управлять страной в течение пяти лет.