Турция ускорит борьбу с инфляцией со второй половины года - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решимости покончить с инфляцией в рамках среднесрочной программы развития республики, передает Trend.

Он подтвердил ранее объявленные планы по снижению инфляции во второй половине года.

"Мы нацелены на осуществление нашей среднесрочной программы и 12-го плана развития экономики, которые являются основными направлениями в экономической сфере. Я надеюсь, что во второй половине года мы сможем наблюдать снижение уровня инфляции", - отметил Эрдоган.

Ранее в среду были объявлены планы по снижению инфляции после заседания координационного совета по экономике под председательством вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

Совет был созван после оглашения национальным институтом статистики данных по инфляции в Турции в марте. Она выросла на 3,16% и составила 68,5% в годовом исчислении в сравнении с 67,07% в феврале. По состоянию на конец 2023 года, инфляция в Турции официально составляла 64,77%. К концу 2024 года турецкий ЦБ прогнозирует снижение инфляции до 36%.