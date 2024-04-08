Услугами местных авиалиний Турции воспользовались около 44 млн пассажиров

БАКУ /Trend/ - Всего местными авиалиниями Турции воспользовались около 44 миллионов пассажиров, из них в первом квартале этого года более 23 миллионов составили зарубежные рейсы. Это на 14,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Trend, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Касаясь статистических показателей за март, министр сообщил, что количество самолетов, приземлившихся и вылетевших из аэропортов Турции по внутренним рейсам, выросло до 67 539, а по международным рейсам - до 54 922. Всего в марте по стране было зарегистрировано 165 329 рейсов, включая самолеты, использующие воздушное пространство Турции. Этот показатель на 10,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По его словам, грузоперевозки через турецкие авиалинии достигли 1 миллиона 966 тонн.