Стамбул станет мировым центром исламского банкинга - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция стремится превратить Стамбул в глобальный центр исламского банкинга, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend.

"В краткосрочной перспективе мы намерены довести долю банковских активов в финансовых структурах до 15%. В ближайшее время мы также планируем принять закон о финансовых структурах. Наша страна займет достойное место в исламском банкинге. Мы превратим Стамбул в глобальный центр финансов и центр финансовых структур," — заявил Эрдоган.

Ранее турецкие власти обозначили развитие исламского банкинга как один из приоритетов финансово-экономической политики администрации Эрдогана.

В октябре 2023 года в Стамбуле была презентована стратегия исламского финансирования республики. В рамках этой презентации Эрдоган предложил использовать термин "финансовая структура" для обозначения исламского банкинга.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама, которые запрещают ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Вместо классических займов под проценты, исламские банки используют другие формы, такие как рассрочка, лизинг и долевое финансирование.