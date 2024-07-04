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Турецкая армия уничтожила 37 целей в ходе воздушной операции на севере Ирака

Турция Материалы 4 июля 2024 05:21 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В ходе воздушной операции ВС Турции на севере Ирака уничтожено 37 объектов, включая пещеры, убежища, укрытия, склады и объекты, которые предположительно использовались сепаратистской террористической организацией.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Согласно информации, воздушная операция была проведена против объектов террористов РПК в регионах Метин, Гара, Хакурк, Кандиль и Асос с целью ликвидации террористических атак против населения и сил безопасности с севера Ирака. В ходе операции были нейтрализованы члены РКК/КСК и другие террористические элементы.

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