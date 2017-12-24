Главные организаторы конкурса "Мисс Америка" ушли в отставку на фоне скандала

24 декабря 2017 01:41 (UTC+04:00)

Руководители организации, которая проводит популярный в США конкурс красоты "Мисс Америка", на фоне громкого скандала ушли в отставку. Об этом было объявлено в субботу на официальной странице конкурса в Twitter, передает ТАСС.

Как отмечается в заявлении, совет управляющих "Мисс Америка" принял отставку исполнительного председателя Сэма Хаскелла, а также председателя Лин Уайднер. Хаскелл уходит незамедлительно, а Уайднер сохранит свое членство в совете в течение 90 дней "для осуществления плавной передачи полномочий". Кроме того, ушел в отставку президент данной организации Джош Рэндл.

В заявлении не разъясняются причины отставки указанных лиц. При этом в пятницу в Twitter сообщалось, что Хаскелл и Уайднер временно отстранены от должностей. Также отмечалось, что совет "проведет тщательное расследование в связи с обвинениями в обмене непристойными сообщениями".

В четверг газета Huffington Postинформировала, что Хаскелл в электронной переписке с другими членами совета управляющих "Мисс Америка" допускал сексистские и оскорбительные высказываниях об участницах и победительницах конкурса. Он употреблял при этом ненормативную лексику. После распространения данной информации в СМИ несколько десятков женщин, ранее участвовавших и побеждавших в конкурсе, обратились в совет управляющих с просьбой сменить руководство организации.

К участию в конкурсе "Мисс Америка", который впервые состоялся в 1921 году, допускаются девушки в возрасте от 17 до 24 лет.

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Azernews Newspaper
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