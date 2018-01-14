Отель Трампа подсветили словом "гадюшник"

14 января 2018 18:13 (UTC+04:00)

Огромная световая проекция слова "гадюшник" (shithole, вариант перевода - "вонючая дыра") появилась над входом в отель Trump International Hotel, передает РИА Новости.

​Видео опубликовал в Twitter основатель Bell Visuals Робин Бэлл, который уже проецировал на отель фразы с критикой Дональда Трампа.

На записи видно, что над входом в здание появлялись несколько фраз, которые сменяли друг друга. Помимо слова "гадюшник", авторы надписей разместили над входом проекцию со словами: "президент отвлекает нас от политики, которая наносит вред США".

В пятницу СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшником" (shithole, вариант перевода - "вонючая дыра"). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств. Африканский союз и правительства многих стран осудили слова президента, назвав их "расистскими" и "ксенофобскими".

Сам Трамп признал, что использовал жесткие слова, но добавил, что инициативы по мигрантам, выдвинутые на встрече, были гораздо хуже его высказываний.

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