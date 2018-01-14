Истребители США прибыли на учения в Эстонию

14 января 2018 20:00 (UTC+04:00)

Двенадцать истребителей F-16 Национальной гвардии американского штата Огайо в воскресенье прибыли в Эстонию, чтобы принять участие в международных учениях, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны, передает РИА Новости.

Истребители 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо прилетели на авиабазу Эмари под Таллином с американской авиабазы в Толедо.

"Одна из целей предстоящих учений - отточить мастерство в широкомасштабных воздушных операциях. На помощь в этих учениях придут и опытные авианаводчики из Бельгии", - сказал исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии, полковник Рийво Валге.

Учения будут длиться до середины марта. Упражнения "воздух-воздух" пройдут в предназначенных для этого тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии на высотах не ниже 1,5 километров. Упражнения "воздух-земля" будут проходить на центральном полигоне Сил обороны, в его окрестностях возможны полеты и на низких высотах.

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