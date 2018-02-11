В Огайо мужчина застрелил двух полицейских

11 февраля 2018 00:39 (UTC+04:00)

Двое полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей в американском штате Огайо, сообщил в Twitter муниципалитет города Уэстервилль, передает РИА Новости.

Первоначально муниципалитет сообщил об одном погибшем. "Мы с тяжелым сердцем сообщаем, что и второй офицер погиб при исполнении", — говорится в последующем сообщении.

Ранее местный телеканал Fox 28 сообщил, что полиция приехала на звонок в экстренную службу, произошла перестрелка с подозреваемым. Подозреваемый был ранен и взят под стражу. Другие подробности пока неизвестны.

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