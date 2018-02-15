Amazon впервые обогнала Microsoft по капитализации

15 февраля 2018 10:31 (UTC+04:00)

Онлайн-ритейлер Amazon впервые в истории обогнал IT-гиганта Microsoft по рыночной стоимости, заняв третью строчку по данному показателю среди мировых компаний после Apple и Alphabet (холдинговая компания Google), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи.

По итогам торгов среды рыночная стоимость Amazon составила 702,46 миллиарда долларов, а Microsoft — 700,56 миллиарда долларов. Стоимость одной акции Amazon выросла по итогам среды на 2,6%, до 1,451 тысячи долларов, а Microsoft — на 1,6%, до 90,81 доллара.

В результате роста капитализации Amazon встала на третью строчку по данному показателю среди компаний: ее опережают только Apple и Alphabet со значениями рыночной стоимости в 849,24 миллиарда долларов и 744,73 миллиарда долларов соответственно.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

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