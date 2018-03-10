Трамп и Абэ обсудили предстоящую встречу с Ким Чен Ыном

10 марта 2018 22:37 (UTC+04:00)

Американский президент Дональд Трамп обсудил с японским премьер-министром Синдзо Абэ свое намерение встретиться позднее в текущем году с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также возможность сокращения торгового дефицита США с Японией. Об этом хозяин Белого дома написал в субботу в своем Twitter, передает ТАСС.

"Поговорил с премьер-министром [Японии Синдзо] Абэ, который с энтузиазмом воспринял [предстоящие] переговоры с Северной Кореей. Также обсудили возможности привлечения Японии к торговле с США на более конструктивных условиях. Сейчас у нас огромный торговый дефицит в $100 млрд - это нечестно и неконструктивно. Разберемся!" - заявил глава государства.

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