Госдеп: Тиллерсон не знает причины своего увольнения

Рекс Тиллерсон не знает о причинах своего увольнения с поста госсекретаря США и не обсуждал это с президентом Дональдом Трампом, сообщил во вторник РИА Новости заместитель госсекретаря Стив Голдштейн.

"Госсекретарь намеревался остаться на посту из-за существенного прогресса, достигнутого в сфере национальной безопасности. Госсекретарь не говорил с президентом и не знает о причинах [увольнения]", — сказал он.

По словам Голдштейна, Тиллерсон благодарен за предоставленную возможность работать на посту госсекретаря и желает назначенному на эту позицию Майку Помпео всего наилучшего.

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