Белый дом: Россия должна сама определить, является ли она другом или соперником США

16 марта 2018 07:03 (UTC+04:00)

Россия должна сама определить, является ли она другом или соперником США. Такую точку зрения озвучила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов, передает ТАСС.

"Я думаю, это то, что должна определить Россия", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, считает ли президент США Дональд Трамп РФ другом или соперником.

"Они должны определить, хотят ли они быть положительной политической силой или отрицательной", - добавила она.

"Мы будем действовать жестко в отношении России до тех пор, пока она не решит изменить свое поведение", - сказала представитель Белого дома. Отвечая на другой вопрос о давлении нынешней администрации на Москву, Сандерс ответила, что "президент и генерал [помощник президента по национальной безопасности Герберт] Макмастер продолжают работать вместе над оказанием давлению на Россию с тем, чтобы она начала поступать правильно". По ее словам, введенные в четверг санкции являются подтверждением этому.

Ранее в четверг министерство финансов США расширило санкционные списки в отношении России в связи с приписываемыми ей действиями в киберпространстве и попытками вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Под рестрикции попали 14 физических лиц и одна организация, а Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ и Федеральная служба безопасности (ФСБ), уже находящиеся под американскими санкциями, были добавлены в новые перечни в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

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