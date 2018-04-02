Госдеп: США продолжат работу с ас-Сиси

2 апреля 2018 20:52 (UTC+04:00)

США готовы к дальнейшей работе с переизбранным президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

"После переизбрания президента Абделя Фаттаха ас-Сиси мы готовы продолжать работать с ним по продвижению нашего стратегического партнерства и борьбе с общими вызовами, в то же время мы будем поощрять защиту основных прав и свобод. США ценят крепкое партнерство с Египтом и продолжат работать над продвижением наших общих целей", — заявила Науэрт.

Действующий президент Египта ас-Сиси получил в ходе голосования на выборах главы государства около 22 миллионов голосов избирателей, что составляет 97% от общего числа проголосовавших.

Таким образом, ас-Сиси побеждает на выборах и вновь займет президентское кресло на ближайшие четыре года. Явка избирателей на выборах президента Египта составила 41,05%.

Соперник ас-Сиси — малоизвестный политик Муса Мустафа Муса — набрал 2,92% голосов египетских граждан, пришедших на выборы.

Голосование на президентских выборах в Египте проходило в течение трех дней — с 26 по 28 марта. За рубежом избиратели могли проголосовать с 16 по 18 марта. Всего в стране зарегистрированы порядка 59 миллионов избирателей.

Вновь избранный президент Египта принесет присягу перед палатой представителей в начале июня 2018 года, после чего начнется отсчет его второго срока.

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