Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов

4 апреля 2018 10:32 (UTC+04:00)

Госдеп США предложил России прислать новых дипломатов на замену 60 ранее высланным из страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Yahoo News.

В ведомстве отметили, что Москва может не сокращать общее допустимое число сотрудников дипмиссии.

"Российское правительство по-прежнему вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в дипмиссии", — заявил представитель ведомства, отметив, что каждый запрос будет рассматриваться в отдельности.

По его словам, Соединенные Штаты исходят из того, что Москва также примет новых американских дипломатов взамен тех, которые были высланы в ответ на решение Вашингтона.

"Россия не информировала нас о своём намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии", — подчеркнули в Госдепе.

Ранее Вашингтон из солидарности с Великобританией по потребовал, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну и закрыли генконсульство России в Сиэтле. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.

Россия в порядке ответных мер объявила 58 сотрудников посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге персонами нон грата, а также объявила о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.

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