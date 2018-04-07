Минфин: Торговой войны между США и КНР нет

Торговой войны между США и КНР нет, Вашингтон не ставит себе такой цели, но готов защищать свои интересы, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает РИА Новости.

В пятницу в эфире телеканала CNBC министра спросили, означают ли взаимные действия США и КНР по введению пошлин торговой войной.

"Нет. Наша цель по-прежнему не торговая война с ними [КНР]. Но позвольте мне ясно сказать: президент [Дональд] Трамп с самого начала сказал, что мы собираемся защищать свободную и честную торговлю", — сказал Мнучин.

"С одной стороны мы хотим продолжать переговоры, а с другой президент абсолютно готов защищать наши интересы", — добавил министр.

Торговой войны между США и КНР нет, но Вашингтон готов защищать свои интересы — министр финансов

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.

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