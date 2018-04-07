Минфин: Торговой войны между США и КНР нет

7 апреля 2018 10:53 (UTC+04:00)

Торговой войны между США и КНР нет, Вашингтон не ставит себе такой цели, но готов защищать свои интересы, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает РИА Новости.

В пятницу в эфире телеканала CNBC министра спросили, означают ли взаимные действия США и КНР по введению пошлин торговой войной.

"Нет. Наша цель по-прежнему не торговая война с ними [КНР]. Но позвольте мне ясно сказать: президент [Дональд] Трамп с самого начала сказал, что мы собираемся защищать свободную и честную торговлю", — сказал Мнучин.

"С одной стороны мы хотим продолжать переговоры, а с другой президент абсолютно готов защищать наши интересы", — добавил министр.

Торговой войны между США и КНР нет, но Вашингтон готов защищать свои интересы — министр финансов

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава МИД Беларуси рассказал о работе над чувствительными вопросами в дискуссии с ЕС и США
Беларусь 10:14
Трамп и наследный принц Абу-Даби обсудили пути восстановления единства стран Персидского залива
США 09:21
В США нацгвардия начала выдвигаться к границе с Мексикой
США 08:27
США не будут выдавать визы россиянам, в отношении которых ввели санкции
США 00:10
Глава ФРС США подтвердил курс на поэтапное повышение процентной ставки
Бизнес 6 апреля 23:18
В США на аукцион выставили секретную карту Кеннеди
США 6 апреля 22:35
Минфин США не связывает санкции против России с торговыми интересами страны
США 6 апреля 22:19
В США создали интерфейс, распознающий непроизнесенные слова (ВИДЕО)
США 6 апреля 20:45
Пользователи Facebook смогут отказаться от просмотра рекламы
США 6 апреля 20:21
В крупных городах Китая образовались стихийные кладбища велосипедов
Китай 6 апреля 20:08
В Париже начала работу открытая лаборатория Huawei (ФОТО)
Китай 6 апреля 19:28
Туманные горы Имэншань (ФОТО)
Китай 6 апреля 19:25
Лодочный фестиваль в провинции Цзянсу (ФОТО)
Китай 6 апреля 18:36
Новак ждет своих коллег из США и Саудовской Аравии на ПМЭФ
Энергетика 6 апреля 18:13
Трамп: США лишь окрепнут в результате "тарифного спора" с Китаем
США 6 апреля 18:11
Китай примет ответные меры в отношении нового плана США по введению пошлин - Минкоммерции
Китай 6 апреля 18:09
Россия и США могут отправить совместную миссию к Венере
Россия 6 апреля 17:46
США расширили санкционный список в отношении России
США 6 апреля 16:51