Трамп рассказал, когда состоится его встреча с Ким Чен Ыном

Встреча глав Соединенных Штатов и КНДР состоится в мае или начале июня, заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

В марте Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, Ранее сообщалось, что переговоры политиков могут состояться до конца мая 2018 года.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, со своей стороны не исключил возможности в проведения трехстороннего саммита с США и КНДР. В Финляндии уже прошла первая встреча представителей трех стран.

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