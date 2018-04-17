В США поступают в продажу мемуары экс-главы ФБР о Трампе

17 апреля 2018 01:42 (UTC+04:00)

Мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", которые посвящены его взаимодействию с американским лидером Дональдом Трампом, поступят на полки книжных магазинов во вторник, пишут РИА Новости.

За несколько дней до публикации книга уже вышла в топы в списке бестселлеров на сервисе доставки товаров по онлайн-заказам Amazon наряду с другой небезызвестной работой – "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналиста Майкла Вулффа.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Первоначально ФБР не нашло преступного умысла в том, что Клинтон использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Однако незадолго до выборов расследование вновь ненадолго возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Позднее Клинтон говорила, что в том числе такие действия ФБР и Коми привели к ее поражению на выборах.

е вызвал Коми симпатию и у Трампа. Когда 45-й президент вступил в свои полномочия, он решил оставить директора ФБР в должности, но уже в мае 2017 года принял решение его уволить, назвав "неэффективным руководителям". Противники главы государства связывали это с расследованием о "вмешательстве РФ" в выборы в США и "российских" связях окружения Трампа, которое вело ФБР. Сам Коми позднее говорил, что Трамп просил его о преданности в контексте этого расследования.

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