Аналитики спрогнозировали цены на новые iPhone

Аналитики назвали возможные цены на три модели iPhone, выход которых ожидается в сентябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на Market Watch.

В феврале стало известно, что компания Apple намерена выпустить в этом году три модели смартфонов. При этом экран одной из них будет еще больше, чем у iPhone X.

По словам аналитика банка Morgan Stanley Кэти Хьюберти, цена на самую большую модель iPhone с 6,5-дюймовым OLED-дисплеем будет начинаться от 999 долларов, аналогично нынешнему флагману смартфонов от Apple — iPhone X.

Средняя модель с диагональю экрана 5,8 дюйма будет стоить на сто долларов дешевле.

По мнению Хьюберти, цена на самую дешевую модель будет колебаться от 699 до 769 долларов.

Однако аналитики также считают возможным повышение цены на смартфоны от Apple на 7,2 процента. Тогда стоимость моделей составит 1099, 999 и 799 долларов.

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