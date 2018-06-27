Мэттис заявил, что США не хотят противостояния с Китаем

27 июня 2018 17:21 (UTC+04:00)

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США готовы укрепить стратегические контакты с Китаем, а также избегать столкновений и противостояния, говорится в сообщении министерства обороны КНР, передает РИА Новости.

"Американская сторона готова укреплять стратегические контакты, расширять сферу сотрудничества, контролировать разногласия и риски, избегать столкновений и противостояния и сделать отношения между вооруженными силами фактором стабильности в развитии китайско-американских отношений", — говорится в сообщении.

Глава Пентагона также передал Си Цзиньпину слова приветствия от президента США Дональда Трампа.

Мэтис прибыл в Китай 26 июня и пробудет здесь до 28 июня. Это первый визит министра обороны США в Китай с 2014 года.

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