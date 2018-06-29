Помпео обсудил с главой МИД КНР незаконную внешнюю торговлю КНДР

29 июня 2018 07:25 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД КНР Ван И незаконную внешнюю торговлю КНДР, сообщил госдепартамент, передает РИА Новости.

"Госсекретарь отметил, что у КНДР впереди блестящее будущее, если она проведет денуклеаризацию, и подчеркнул, что важно продолжать полностью соблюдать все соответствующие резолюции СБ ООН по Северной Корее, в особенности те, что касаются незаконного экспорта угля из Северной Кореи и импорт очищенных нефтепродуктов через трансферы между судами, что запрещено ООН", — говорится в сообщении госдепа.

США заявляют, что Китай контролирует подавляющее большинство внешней торговли КНДР и поэтому усилия Пекина необходимы, чтобы перекрыть внешнюю торговлю Пхеньяна. Ранее СБ ООН ввел санкции почти на все товары КНДР, которые та поставляет в другие страны, а также запретил многие статьи экспорта в Северную Корею.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Трамп обсудил с сенаторами назначение судьи Верховного суда
США 06:21
Помпео встретился с министром энергетики Саудовской Аравии
США 04:30
Власти установили личность стрелка в Мэриленде и обыскивают его дом
США 04:00
Первая леди США посетила центр содержания детей-мигрантов
США 03:25
Канада поможет металлургическим предприятиям, пострадавшим из-за пошлин США
В мире 03:00
В Белом доме рассказали об ожиданиях Трампа от встречи с Путиным
США 02:35
В Вашингтоне задержали почти 600 протестующих
США 01:55
Япония безвозмездно передала КНР литературные памятники на китайском языке
Китай 01:06
Высокоскоростные поезда «Фусин» за год перевезли 41,3 млн человек
Бизнес 01:01
К 2019 году Китай станет самым большим импортером природного газа в мире
Энергетика 00:58
Премьер Польши отметил важность сотрудничества с США в рамках НАТО
Европа 00:35
Турция не откажется от покупки С-400 - пресс-секретарь президента Турции
Турция 00:01
Жертвами стрельбы в Аннаполисе стали не менее четырех человек, больше 20 ранены (Обновлено)
США 28 июня 23:59
Трамп заявил, что был бы рад "поладить" с Путиным
США 28 июня 22:43
В Пентагоне назвали политическим вопросом передачу F-35 Турции
Турция 28 июня 21:54
Могерини прокомментировала предстоящую встречу Путина и Трампа
Европа 28 июня 20:46
Лавров и Помпео обсудят конкретное место встречи президентов
Россия 28 июня 19:35
К 2020 году в Китае будет 700 ключевых государственных лабораторий
Китай 28 июня 18:25