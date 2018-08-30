Трамп заявил, что проблемы с Китаем по торговле мешают переговорам США с КНДР - СМИ

30 августа 2018 00:14 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает, что торговый кризис Вашингтона и Пекина становится помехой для переговоров с КНДР по денуклеаризации, однако при этом подчеркнул, что у него сложились "великолепные отношения" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. С соответствующим заявлением глава государства выступил перед журналистами в Белом доме, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.

На прошлой неделе Трамп также заявил, что Китай перестал помогать процессу денуклеаризации Корейского полуострова на фоне имеющихся разногласий с Соединенными Штатами по торговле.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.

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