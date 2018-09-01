Полиция Калифорнии застрелила актрису сериала "Скорая помощь"

1 сентября 2018 03:57 (UTC+04:00)

По информации газеты, сотрудники полиции прибыли в дом к Ванессе Маркес, когда у той случился нервный приступ.

Полицейские города Южная Пасадена в штате Калифорния застрелили актрису сериала "Скорая помощь" Ванессу Маркес, передает ТАСС. Как сообщила в пятницу газета Los Angeles Times, инцидент произошел 30 августа в доме актрисы, страдавшей от психического расстройства.

По данным издания, сотрудники полиции прибыли в дом к Маркес, когда у той случился нервный приступ. По утверждениям полицейских, которые приводит газета, они полтора часа уговаривали Маркес поехать в больницу.

Потом, по их словам, она наставила на них пистолет. Впоследствии выяснилось, что в руках у актрисы была детская игрушка, однако двое полицейских решили, что это настоящее оружие, и выстрелили в Маркес. Она скончалась на месте происшествия.

Маркес прославилась после роли медсестры Венди Голдман в американском сериале "Скорая помощь". Актриса также увлекалась вокалом.

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