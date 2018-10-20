Трамп не исключил введения санкций против виновников в пропаже Хашкаджи

20 октября 2018 03:47 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введение санкций в отношении виновных в пропаже саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, передает РИА Новости.

"Возможно", — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов, могут ли быть введены санкции по итогам расследования исчезновения журналиста. Текст беседы приводит пресс-служба Белого дома.

Глава государства добавил, что США "должны выяснить, кто, как и почему это сделал". После этого он пообещал принять решение.

Кроме этого, Трамп выразил надежду, что в принятии этого решения будет активно участвовать конгресс.

Саудовский журналист Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

В четверг Трамп заявил, что Хашкаджи, по всей вероятности, мертв. Его администрация отметила, что власти Саудовской Аравии обещали провести надлежащее расследование и предоставить Вашингтону все имеющиеся факты. Кроме того, законодатели США направили президенту письмо с просьбой ввести меры против властей Саудовской Аравии из-за дела Хашкаджи.

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