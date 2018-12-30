США и Китай начинают выработку сделки по торговле

Представители США и Китая начинают выработку сделки по торговле, которая могла бы ослабить напряженность между странами, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел разговор с председателем КНР Си Цзипьпином по вопросам торговли и стороны достигли большого прогресса.

Как пишет издание, источники сообщили, что Трамп, вероятно, "преувеличивает то, насколько близки стороны к соглашению". По их мнению, Трамп "надеялся успокоить рынки".

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры Китая и США договорились о "перемирии" в торговой войне. Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

Позже США перенесли дополнительное повышение пошлин на китайский импорт на 2 марта.

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