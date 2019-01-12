На территории американского посольства в Праге произошел пожар - СМИ

12 января 2019 01:56 (UTC+04:00)

Пожар произошел в ночь с четверга на пятницу на территории посольства США в Чехии, расположенном в районе Мала-Страна в Праге. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу вечером сообщила электронная версия чешской газеты Blesk.

По ее данным, загорелись располагавшиеся в саду посольства две строительные бытовки. В их тушении, которое проходило под надзором службы безопасности посольства, были задействованы три пожарных расчета. Американской стороне потребовалось около часа, чтобы оформить разрешение на въезд пожарных на территорию диппредставительства, отмечает издание.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

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