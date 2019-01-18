Трамп примет в Белом доме советника Ким Чен Ына

18 января 2019 21:56 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в пятницу проведет в Овальном кабинете Белого дома встречу с заведующим отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Будут обсуждаться денуклеаризация Корейского полуострова и отношения Вашингтона и Пхеньяна, говорится в опубликованном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Дональд Трамп встретится с Ким Ён Чхолем сегодня в 12:15 (20:15 мск) в Овальном кабинете. Они обсудят отношения между двумя странами и прогресс в достижении Северной Кореей окончательной и проверяемой денуклеаризации", - сказано в документе.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, госсекретарь США Майкл Помпео и Ким Ён Чхоль после проведения встречи в вашингтонском отеле, где остановился эмиссар КНДР, уже направились в Белый дом.

По данным американских и южнокорейских СМИ, Ким Ён Чхоль прибыл в Вашингтон в четверг. По неподтвержденным данным, помимо встреч с Помпео и Трампом, он может встретиться и с директором ЦРУ Джиной Хэспел, которая, по данным газеты The Washington Post, в последние месяцы начала играть более активную роль в переговорах с КНДР.

Во время переговоров, пишут американские СМИ, будут обсуждаться детали второго американо-северокорейского саммита, который пройдет, скорее всего, в марте или апреле. В качестве наиболее вероятного места организации этих переговоров The Washington Post называет вьетнамский Дананг, в котором в 2017 году состоялся саммит АТЭС.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

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