Трампа уговаривают не делать заявлений до публикации итогов расследования Мюллера

24 марта 2019 06:57 (UTC+04:00)

Юрисконсульты Белого дома Эммет Флад и Пэт Сиполлоне уговаривают президента США Дональда Трампа проявить благоразумие и не делать официальных заявлений до публикации хотя бы основных положений доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на источники, близкие к главе государства.

По их сведениям, оба юрисконсульта не зря находятся в настоящий момент в загородной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Они дают президенту США рекомендации с целью удержать его от опрометчивых шагов. Флад и Сиполлоне убеждают главу государства в том, что принципиально важно сначала узнать содержание упомянутого выше доклада, а уж потом выступать с какими-либо публичными заявлениями.

Пока Трамп, очевидно, прислушивается к советам юрисконсультов. Президент хранит молчание с момента появления информации о завершении разбирательства спецпрокурора. В субботу, по данным пресс-пула Белого дома, Трамп с утра играл в гольф, потом, как отметила телекомпания ABC, отмечал 13-летие своего сына Бэррона вместе с женой Меланьей и ее родителями.

Как сообщалось ранее, с докладом Мюллера ознакомились глава минюста Уильям Барр, его первый заместитель Род Розенстайн и еще несколько лиц. Копии документа не были разосланы ни в Белый дом, ни даже профильным комитетам Конгресса.

Спецпрокурор завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе минюста. Он проинформировал юридические комитеты Палаты представителей и Сената Конгресса США о планах уже в эти выходные сообщить им об основных выводах Мюллера. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на свой источник в министерстве юстиции, эти выводы станут известны не в субботу. В минюсте также отметили, что спецпрокурор не рекомендовал предъявлять каких-либо новых обвинений в связи с расследованием.

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