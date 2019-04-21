Двух школьниц по подозрению в подготовке массового убийства задержали в США

21 апреля 2019 04:39 (UTC+04:00)

Полиция в штате Флорида задержала двух школьниц по подозрению в том, что они планировали организовать убийство девяти человек. Об этом сообщил телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как он отмечает, задержанным по 14 лет, их имена не разглашаются. Учительница нашла у них папку с записями, из которых, предположительно, следует, что ученицы планировали застрелить девять человек.

Школьницы были задержаны в среду, 17 апреля, в своей школе. Позже их поместили в центр предварительного задержания для несовершеннолетних. Как ожидается, им будут предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства и похищения.

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