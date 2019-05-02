Пентагон отчитался о прошлогодних мирных жертвах в результате военных операций США

Пентагон признал гибель 120 мирных жителей в 2018 году в результате военных операций США в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали, сообщает в четверг Trend , со ссылкой на РИА Новости. Такие данные содержатся в опубликованном докладе ведомства - первом сводном документе такого рода за все годы операций США в этих странах.

Министерство обороны считает, что имеются достоверные сообщения о примерно 120 убитых гражданских лицах и около 65 гражданских лиц, получивших ранения в течение 2018 года в результате военных операций США в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали.

Минобороны не располагает достоверными сообщениями о жертвах среди гражданского населения в результате военных операций США в Йемене или Ливии в 2018 году", - говорится в документе.

В каждой из упомянутых стран США проводят операции против террористов ИГ, "Аль-Каида*" и связанных с ними групп.

Уточняется, что в Сирии и Ираке погибли 42 мирных жителя и пострадали семь. Это почти в 20 раз меньше, чем годом ранее, когда погибли 793 человека и 206 были ранены. Почти все они стали жертвами авиаударов. В Пентагоне объясняют, что такая существенная разница связана с тем, что в 2017 году проводились крупные операции по освобождению от террористов Мосула и Ракки.

Ранее коалиция США подтвердила гибель 1291 мирного жителя в ходе операции против террористической группировки ИГ* в Сирии и Ираке с августа 2014 года.

В Афганистане, по данным Пентагона, в 2018 году в результате военных операций США погибли 76 и были ранены 58 мирных жителей. При этом в министерстве отмечают, что эти данные отличаются от данных миссии ООН по содействию в Афганистане, что объясняется разной методологией подсчета, а также более широким кругом источников, в том числе секретными, которыми пользуются США по сравнению с ООН. В связи с этим, как объясняется в докладе, жертвы, которые первоначально приписывали американским военным, на деле могли не иметь к ним отношения.

В Сомали американские военные посчитали достоверным лишь одно сообщение о гибели двух мирных жителей в результате авиаудара США.

Пентагон также сообщает, что в 2018 году в Йемене по террористам были нанесены 36 ударов, а в Ливии - шесть. Информации о жертвах среди гражданских лиц в ведомстве нет.

Стоит отметить, что данные минобороны США существенно ниже данных, которые ранее приводили правозащитные организации. Так, по данным группы Airwars, минимум 805 гражданских погибли в 2018 году только в Сирии и Ираке. В конце апреля Amnesty International сообщила, что только при освобождении Ракки в Сирии в 2017 году погибли более 1,6 тысячи мирных жителей, в то время как коалиция США называла цифру в десять раз меньше. Однако правозащитники учитывают общие цифры потерь в результате операции, которую проводили и союзники США, в частности "Сирийские демократические силы". В Пентагоне учитывают жертвы только в результате операций американских военных.

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