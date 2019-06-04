Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

4 июня 2019 07:22 (UTC+04:00)

Сенат Конгресса США в понедельник единогласно одобрил законопроект, предусматривающий санкции в виде запрета на выдачу американских виз или депортации тех, кто, по версии Вашингтона, причастен к вмешательству в проводимые в стране выборы. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Законопроект, который получил порядковый номер 1328 и название DETER Act (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act - "Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы", аббревиатуру также можно перевести как "Закон о предотвращении"), был одобрен без проведения голосования при единодушном согласии всех сенаторов.

"Не давая иностранцам, которые в нарушение закона вмешиваются в наши выборы, приезжать в Соединенные Штаты, DETER Act посылает сигнал враждебным государствам во всем мире, что США не потерпят иностранное вмешательство в наши выборы", - говорится в распространенном по итогам заседания заявлении Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина), который является одним из авторов документа.

16 мая законопроект был одобрен юридическим комитетом Сената, после чего направлен на утверждение полным составом нижней палаты Конгресса.

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