Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

5 июня 2019 03:18 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина: своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, он угощал приготовленным на гриле филе говядины с калифорнийским вином, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник вечером Трамп и его супруга Меланья устроили торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке. В качестве почетных гостей на приеме, помимо принца Чарльза и Камиллы, присутствовали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с супругом Филипом. Всего на прием были приглашены шестьдесят гостей.

На закуску подавались помидоры с базиликом и со свежим итальянским сыром буррата. В качестве основного блюда в меню фигурировали филе говядины с тонко порезанным картофелем и с морковью. На десерт гостям были предложены ванильное мороженое с ягодами.

В среду, в заключительный день визита в Великобританию, президент США с супругой отправятся в Портсмут, где вместе с Мэй примут участие в мероприятиях в память о высадке союзников в Нормандии. Там же с гостями официально простится королева Елизавета Вторая. Из Великобритании Трампы отправятся в Ирландию, где у президента США запланированы переговоры с премьером этой страны Лео Варадкаром.

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