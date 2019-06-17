США верят в денуклеаризацию КНДР

Американская администрация считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын осуществит денуклеаризацию своей страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, комментируя публикацию радиостанцией "Голос Америки" копии документа, который якобы является "секретной директивой", распространенной Трудовой партией Кореи в ноябре прошлого года среди командного состава Вооруженных сил КНДР.

Согласно тексту документа, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын назвал переговоры с США первым шагом к закреплению за его страной статуса ядерной державы.

"Мы постоянно видим множество сообщений прессы, подобных этому, независимо от того, идет ли речь о Северной Корее или другой части земного шара. Мы, безусловно, не комментируем каждое [такое] сообщение и не строим догадки [во всех подобных случаях]", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США. "Президент [США Дональд] Трамп и госсекретарь [Майкл Помпео], разумеется, считают, что председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын] выполнит свое обязательство обеспечить денуклеаризацию. И это остается нашей политикой", - подчеркнула при этом Ортэгус.

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