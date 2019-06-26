В США пройдут первые теледебаты участников предвыборной гонки демократов

26 июня 2019 05:37 (UTC+04:00)

Первые теледебаты политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, состоятся в среду и четверг в Майами (штат Флорида). Трансляцию будут вести телеканалы NBC, MSNBC и Telemundo, в том числе в соцсетях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) допустил до участия в данной дискуссии лишь тех претендентов, которые выполнили к 12 июня одно из двух требований. Первое состояло в том, чтобы получить поддержку не менее 1% респондентов по итогам трех социологических опросов, проводившихся по всей стране или в ряде ключевых штатов. Второе - собрать денежные пожертвования от 65 тыс. избирателей по меньшей мере из 20 штатов. Хотя бы одному из указанных критериев соответствуют 20 претендентов.

Дебаты пройдут в одном из культурных центров Майами в два этапа: 10 участников выйдут на сцену вечером в среду, еще столько же - вечером в четверг. В обоих случаях дискуссия начнется в 21:00 по местному времени (04:00 мск) и продлится два часа. Как сообщили представители NBC, у кандидатов будет по минуте на то, чтобы ответить на каждый вопрос, а также еще по 30 секунд, чтобы ответить на уточняющие вопросы. Им не предоставят возможности выступить с вступительным словом, однако позволят сделать итоговое заявление.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
США 05:02
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет
В мире 02:53
Постпред США при НАТО надеется, что Трамп и Эрдоган найдут решение по С-400
Турция 02:03
Трамп заявил, что рано или поздно проведет еще одну встречу с Ким Чен Ыном
США 00:33
Пентагон: США хотят "закрыть дверь для конфликта и открыть дверь для дипломатии" с Ираном
США 25 июня 22:41
В Белом доме сменили пресс-секретаря
США 25 июня 21:39
Лента новостей
Саудовская коалиция заявила, что ей удалось сбить беспилотник хуситов
Арабские страны 05:49
В Никарагуа задержали четверых подозреваемых в связях с ИГ
Другие страны 05:20
Шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
США 05:02
В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
Другие страны 04:27
В Турции в результате ДТП погибли два человека
Турция 04:08
Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
В мире 03:55
Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
Другие страны 03:16
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет
В мире 02:53
В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
Другие страны 02:31