В США пройдут первые теледебаты участников предвыборной гонки демократов

Первые теледебаты политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, состоятся в среду и четверг в Майами (штат Флорида). Трансляцию будут вести телеканалы NBC, MSNBC и Telemundo, в том числе в соцсетях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) допустил до участия в данной дискуссии лишь тех претендентов, которые выполнили к 12 июня одно из двух требований. Первое состояло в том, чтобы получить поддержку не менее 1% респондентов по итогам трех социологических опросов, проводившихся по всей стране или в ряде ключевых штатов. Второе - собрать денежные пожертвования от 65 тыс. избирателей по меньшей мере из 20 штатов. Хотя бы одному из указанных критериев соответствуют 20 претендентов.

Дебаты пройдут в одном из культурных центров Майами в два этапа: 10 участников выйдут на сцену вечером в среду, еще столько же - вечером в четверг. В обоих случаях дискуссия начнется в 21:00 по местному времени (04:00 мск) и продлится два часа. Как сообщили представители NBC, у кандидатов будет по минуте на то, чтобы ответить на каждый вопрос, а также еще по 30 секунд, чтобы ответить на уточняющие вопросы. Им не предоставят возможности выступить с вступительным словом, однако позволят сделать итоговое заявление.

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