Трамп выделил финансы на решение проблем на границе с Мексикой

2 июля 2019 02:35 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник законопроект по выделению 4,6 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой, сообщил Белый дом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Законопроект, в частности, предполагает установление жестких стандартов для центров содержания нелегальных мигрантов.

Ранее возмущение в обществе вызвали условия в подобном центре в Техасе, где сотни детей содержались без доступа к чистой одежде, воде и мылу.

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