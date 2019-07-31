Трамп озвучил планы заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

31 июля 2019 07:42 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что рассчитывает на достижение договоренностей с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями.

Ранее советник президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Он подтвердил, что США настроены на заключение нового соглашения в этой сфере, которое бы включало Россию и Китай.

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