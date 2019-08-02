Американская разведка отследила вероятный новый пуск ракет из КНДР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации США.

Уточняется, что речь, вероятно, идет о пуске, похожем на тот, который произошел недавно с территории Корейского полуострова. При этом американский чиновник на условиях анонимности заявил, что угрозы для Северной Америки этот пуск не представлял, другой неназванный чиновник сказал, что количество запущенных объектов не удалось установить.

Накануне КНДР испытала две ракеты, пролетевшие примерно 250 километров в сторону Японского моря. Еще две ракеты Северная Корея испытала там же 25 июля.

Совет национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное совещание и выразил "серьезную озабоченность", назвав ракеты баллистическими. Как отмечается в заявлении президентской администрации, испытания КНДР "оказывают негативное влияние на усилия по установлению мира на Корейском полуострове".

Ранее Северная Корея призывала Сеул отказаться от проведения в августе военных учений совместно с США, которые Пхеньян считает подготовкой к войнена Корейском полуострове. Требование КНДР было отклонено под предлогом того, что вооруженные силы не могут существовать без проведения учений. Предполагается, что серия испытаний ракет в КНДР на этот раз стала реакцией на предстоящие военные маневры в Южной Корее.

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