ФБР спустя 85 лет подтвердило ликвидацию знаменитого гангстера Диллинджера

Федеральное бюро расследований 85 лет спустя подтвердило, что ликвидировало знаменитого бандита 1930-х годов Джона Диллинджера на фоне слухов о том, что преступник таинственным образом спасся, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Двое родственников гангстера заявили в июле, что хотят эксгумировать его останки, поскольку считают, что агенты ФБР застрелили не Диллинджера, а кого-то другого. Эксгумацию планируется провести в рамках съемок документального фильма.

"Смерть Диллинджера часто описывают как начало конца эры гангстеров. 22 июля 1934 года, 85 лет назад, агенты ФБР застрелили Диллинджера в ходе перестрелки", - сообщил чикагский офис ФБР в пресс-релизе.

ФБР охарактеризовало Диллинджера как "печально известного, жестокого вора". В 1933-1934 годах Диллинджер и его банда убили не менее 10 человек на Среднем западе и еще семерых ранили. Они специализировались на грабеже банков и полицейских арсеналов, а также устраивали сообщникам побеги из-под стражи.

ФБР разместило на сервисе Flickr фотографию посмертной маски Диллинджера. Кроме того, как говорится в документах ФБР того времени, тысячи людей на протяжении нескольких дней буквально осаждали полицейский морг, желая увидеть тело знаменитого бандита. В числе зевак, по данным ФБР, были "все политики Чикаго и их друзья". Более того, полицейские отделения по всей территории США просили у ФБР предоставить копии посмертной маски, но получили отказ, поскольку было сочтено, что расходы на это будут слишком высоки.

После смерти Диллинджера 27 человек были осуждены за то, что укрывали его или помогали ему в преступлениях.

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