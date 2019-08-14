Техас примет меры против экстремизма после стрельбы в Эль-Пасо

14 августа 2019 21:46 (UTC+04:00)

Губернатор Техаса Грэг Эббот распорядился принять неотложные меры по борьбе с экстремизмом после гибели 22 человек при стрельбе в Эль-Пасо, говорится в заявлении пресс-службы губернатора, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Губернатор Грэг Эббот сегодня ... создал рабочую группу по внутреннему терроризму после стрельбы в Эль-Пасо, чтобы бороться с подобными актами ненависти и экстремизмом в Техасе. Группа экспертов проанализирует и предоставит рекомендации относительно того, какую стратегию выбрать, чтобы помочь правоохранительным органам защитить (население) от терактов", - говорится в заявлении.

Также Эббот распорядился, чтобы местное управление общественной безопасности расширило оценку угроз, увеличило число специальных агентов и организовало новые полицейские подразделения для борьбы с потенциальными угрозами.

Ранее сообщалось, что застреливший 22 и ранивший более 20 человек Патрик Крусиус заявил следствию, что руководствовался ненавистью к мексиканцам. Жертвами Крусиуса стали в основном выходцы из Латинской Америки.

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