В Портленде задержаны не менее 13 демонстрантов

Правоохранительные органы американского Портленда (штат Орегон) задержали в субботу не менее 13 участников проходящих одновременно в центре города демонстраций антифашистов и акций членов ультраправых организаций. Сообщение об этом размещено на странице полицейского управления Портленда в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стражи порядка пытаются предотвратить столкновения между двумя этими группами, что ранее уже неоднократно происходило на улицах города. Кто именно был взят под стражу, власти не уточняют. Как отметили в управлении, демонстранты бросали в полицейских пластиковые бутылки.

Согласно данным правоохранительных органов, в акциях принимают участие с обеих сторон в общей сложности около 1,2 тысячи человек. Демонстрации продолжаются уже несколько часов. Один из участников акций пострадал, но не уточняется, при каких обстоятельствах. Он был госпитализирован. Еще трех демонстрантов осматривают врачи.

Полицейское управление ранее в субботу сообщило, что стражи порядка изъяли у представителей обеих групп дубинки, металлические прутья, щиты, а также газовые баллончики.

В последние месяцы в Портленде неоднократно происходили столкновения между ультраправыми демонстрантами и антифашистами. Первые заявляют, что выступают, в частности, в защиту консервативных ценностей и против якобы имеющего место ущемления прав белых в США. Вторые называют их фашистами и пытаются помешать проведению их акций. Как отмечают местные телеканалы, в Портленд прибывают представители обеих групп из многих других американских городов.

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